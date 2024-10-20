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13:32, 20 октября 2024Спорт

Российский боец поп-ММА больше суток избивал и держал взаперти свою девушку

Боец поп-ММА Неретин больше суток избивал и держал взаперти свою девушку

Кадр: Mihai Baciu MMA / YouTube

Российский боец поп-ММА Роман Неретин больше суток избивал и держал взаперти свою девушку Асель в московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Асель и Неретин разошлись, однако спортсмен пытался добиться встречи с девушкой. Она согласилась снова сойтись с бойцом, после чего тот начал унижать Адель, обвиняя в том, что она хочет отнять его квартиру. Отмечается, что Неретин бил девушку ногами, после чего мазал ее синяки мазью, чтобы не оставалось синяков.

Асель удалось выбраться из квартиры. Она написала заявление в правоохранительные органы. Уточняется, что полиция ищет Неретина.

Ранее российский боец MMA Шарабутдин Магомедов избил посетителя торгового центра в Махачкале. В сеть попали кадры с камеры наблюдения, где видно начало конфликта между Магомедовым и посетителем торгового центра. Спортсмена возмутило то, что стоявшая перед ним на эскалаторе пара целовалась.

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      Анастасия Борисова
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