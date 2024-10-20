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11:47, 20 октября 2024Спорт

Российский боксер прокомментировал победу над сыном Цзю в чемпионском бою в США

Российский боксер Муртазалиев о победе над Тимом Цзю: он не понимал, что делает
Бахрам Муртазалиев

Бахрам Муртазалиев. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боксер Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу над Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, в поединке за звание чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF). Его слова приводит Boxing Scene.

«Может, он недостаточно восстановился и не понимал до конца, что он делает», — заявил спортсмен. Он добавил, что наносил сопернику неожиданные удары, которые помогли ему победить.

Бой между Муртазалиевым и Цзю прошел в американском Орландо и завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. У Цзю не получилось отобрать у соперника чемпионский титул по версии IBF в первом среднем весе.

Цзю проиграл второй бой подряд и в карьере при 24 победах. Муртазалиев остается непобежденным боксером, на его счету 23 победы в 23 боях.

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      Анастасия Борисова
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