Сын Цзю проиграл боксеру Муртазалиеву в чемпионском бою в США

Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву в бою за чемпионский титул IBF

Боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, потерпел поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева в поединке, который состоялся в Орландо в США. Об этом сообщает Sport24.

Бой завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом в третьем раунде. У Цзю не получилось отобрать у соперника чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

Ранее младший сын Кости Цзю Никита завоевал титул чемпиона WBO Inter-Continental в первом среднем весе. В бою за титул он победил Коэна Мазудье. В девятом раунде Цзю нанес сопернику серию ударов, после чего судьи остановили поединок, зафиксировав победу Цзю техническим нокаутом.