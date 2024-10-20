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10:11, 20 октября 2024Россия

Спасатели нашли пятое тело на месте взрыва газа в Тамбовской области

МЧС России сообщило о пятой жертве взрыва газа в Тамбовской области

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Спасатели нашли тело пятой жертвы при разборе завалов на месте взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве не сообщили других подробностей спасательной операции.

Взрыв газа на четвертом этаже многоквартирного дома произошел 19 октября и вызвал разрушения. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим ЧС. Все жители дома в Кирсанове размещены в пунктах временного размещения (ПВР).

На данный момент тамбовская прокуратура начала проводить проверку после взрыва бытового газа. Помимо того, возбуждено уголовное дело.

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      Алевтина Запольская
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