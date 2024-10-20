В Херсоне заявили об участии наемников из Польши в боях на стороне ВСУ

Сальдо: польские наемники воюют в рядах ВСУ на херсонском направлении

Наемники из Польши принимают участие в боях на херсонском направлении на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«Что касается наемников, то они есть — иногда прорываются радиопереговоры на польском», — сказал глава региона.

До этого боец группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Малой рассказал, что военные столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за ВСУ наемниками из Польши и Грузии. «Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников», — сказал он.

Ранее на приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства Польши обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы. Предполагается, что он снимал, как бросил гранату в люк подбитой российской БМП.