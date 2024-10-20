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19:46, 20 октября 2024Спорт

В США отказались сравнивать Миранчука и Месси

Американский журналист Боэм: сравнивать Миранчука с Месси несправедливо
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Alberto Lingria / Reuters

Американский журналист Pro Soccer USA Чарльз Боэм отказался сравнивать российского хавбека «Атланты» Алексея Миранчука и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси. Его слова приводит Sport24.

«Не думаю, что справедливо сравнивать Миранчука с Месси, особенно учитывая, насколько слабее "Атланта" по сравнению с "Майами" на данный момент», — заявил Боэм. Он предположил, что, возможно, в следующем году у россянина будет более слаженная команда, которая поможет ему проявить себя в качестве одного из элитных игроков лиги.

29-летний Миранчук перешел в «Атланту» в июле 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год. В составе команды он провел девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.

Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023-го. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. 3 октября Месси в составе «Интера» стал победителем регулярного чемпионата Североамериканской главной лиги футбола (MLS).

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