Балицкий: Украина — заложница колониальной философии Запада

Украина является заложницей колониальной философии Запада. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Люди, живущие в Запорожье, Киеве, Виннице, Лиепае, Ревеле — в наших русских городах, — они все одинаково стали заложниками их колониальной философии. Купились на какую-то джинсу, бумажечку, копеечку», — рассказал губернатор.

Он добавил, что тем не менее на Украине и в странах Прибалтики остались люди, которые понимают необходимость основных устоев для существования.

Ранее Балицкий заявил, что военные ресурсы Украины не закончатся, поскольку Киев воюет за счет сил и средств Запада. По его словам, России не стоит надеяться, что у Украины могут закончиться деньги или люди, а нужно как можно скорее установить мир на своих условиях.