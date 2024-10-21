Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
4:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тюмень
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|15-й тур
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|10-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
14:47, 21 октября 2024Спорт

Бывший генсек ФИФА высказался о сроках возвращения России на международные турниры

Бывший генсек ФИФА Вальке затрудняется ответить на вопрос о возвращении России
Жером Вальке

Жером Вальке. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке высказался о сроках возвращения России на международные турниры. Его слова приводит Odds.ru.

Функционер затруднился дать ответ на этот вопрос. «На вопрос, какие условия существуют для возвращения РФС к полному членству, может ответить только ФИФА и никто другой. И наверняка сам РФС», — отметил Вальке.

Ранее стало известно, что больше половины стран — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил против, и инициативу не поддержали.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров и проводит только товарищеские матчи. Российские клубы также отстранены от соревнований.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

      Россиянин получил серьезные ожоги в коломенском автобусе

      Небензя назвал последствие вторжения ВСУ в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше