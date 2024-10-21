Эксперты заявили о нехватке у россиян денег на ипотеку

РИА Новости: проще всего расплатиться с ипотекой жителям Сахалина и Чукотки

Жителям Чукотки, Салехарда и Южно-Сахалинска проще всего выплачивать ипотеку по рыночным ставкам из-за высоких зарплат и относительно небольшой стоимости жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

В Анадыре зарплата в январе-июне 2024 года превысила 164 тысячи рублей. В Новом Уренгое, Салехарде и Южно-Сахалинске она составляет 156, 142 и 133 тысячи рублей соответственно. При этом цены на жилье относительно низкие: в Анадыре квадратный метр стоит 38,9 тысячи рублей, в Салехарде — 76 тысяч, в Южно-Сахалинске 100 тысяч рублей при средней стоимости «квадрата» по стране 120 тысяч рублей.

Самые низкие средние месячные зарплаты в январе-июне 2024 года были зафиксированы в Элисте и Владикавказе (44,3 тысячи и 44,4 тысячи рублей соответственно). Невысокие зарплаты также в Нальчике и Грозном — там получают в среднем по 44,7 тысячи рублей в месяц. В этих городах ипотеку по рыночной ставке не сможет взять даже семья из двух работающих взрослых. Если банк и одобрит кредит, вся зарплата будет уходить на выплаты.

В некоторых других российских регионах общий доход семьи, чтобы платить ипотеку и не снижать качество жизни, должен составлять не менее 200 тысяч рублей в месяц. Это касается Псковской, Оренбургской и Курганской областей, где расположено самое дешевое жилье на первичном рынке — по 72 тысячи рублей за квадратный метр в Псковской и Оренбургской областях и 77,4 тысячи рублей в Курганской области. Россиянам с высокими заработками из Смоленской, Владимирской и Оренбургской областей также доступно жилье на вторичном рынке, где стоимость квадратного метра составляет 68,6, 73,4 и 69,6 тысячи рублей соответственно.

Что касается жителей столицы, где средняя зарплата составляет 160 тысяч рублей в месяц, семье для комфортной жизни с ипотекой необходимо зарабатывать от 300-400 тысяч рублей в месяц. Такая ситуация сложилась из-за высокой стоимости жилья и усложнившихся требований к заемщикам.

Ранее эксперты рейтингового агентства АКРА предрекли снижение выдач ипотеки в России.