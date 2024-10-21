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17:46, 21 октября 2024Мир

Финляндия выделила сотни тысяч евро на исследование влияния России

Правительство Финлядии выделило 320 тысяч евро на исследование влияния России

Фото: Tom Little / Reuters

Правительство Финлядии выделило 320 тысяч евро на исследование влияния России на страну. Об этом сообщается на сайте финского кабмина.

«Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке"», — сказано в публикации.

Принять участие в исследованиях смогут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации. Крайний срок подачи заявок назначен на 25 ноября.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что с Россией необходимо будет возобновить полноценное сотрудничество по окончании конфликта на Украине.

В свою очередь, глава МИД Финляндии отметила, что Россия никогда не перестанет быть соседом финнов, поэтому последние должны знать русский язык для понимания внутрироссийских процессов.

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      Виктория Кондратьева
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