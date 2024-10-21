Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:09, 21 октября 2024Из жизни

Короля Карла III внезапно осыпали оскорблениями во время выступления в парламенте

Сенатор из Австралии Торп внезапно накричала на короля Великобритании Карла III

Короля Великобритании Карла III обвинили в колонизации во время поездки в Австралию. Об этом пишет Daily Mail.

После прибытия с официальным визитом в столицу Австралии Канберру Карл III и королева Камилла отправились на прием в парламент. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и лидер оппозиции Питер Даттон выступили с приветствиями, а британский монарх произнес речь, как вдруг сенатор от штата Виктория начала акцию протеста и осыпала Карла III оскорблениями.

51-летняя Лидия Торп, одетая в традиционную накидку аборигенов из натурального меха, внезапно начала эмоционально обвинять Карла III в преступлениях против коренных народов Австралии. «Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю! Отдайте нам то, что вы у нас украли. Наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ. Вы уничтожили нашу землю. Дайте нам мирный договор. Мы хотим договор», — кричала Торп, пока сотрудники службы безопасности не увели ее из зала для приемов. Уже в дверях женщина повторяла «вы не мой король» и «к черту колонии».

До этого Торп повернулась спиной к сцене в момент исполнения гимна Австралии. Она также едва избежала ареста утром того же дня, когда с группой демонстрантов выступала у Военного мемориала, который посетила королевская чета перед прибытием в парламент.

Король и королева, сидевшие на сцене во время инцидента, не отреагировали на выходку Торп. Во время ее выступления король повернулся, чтобы поговорить с премьер-министром, а Камилла общалась с его женой. На некоторых кадрах на лицах монархов видны усмешки. Впоследствии они не стали комментировать произошедшее и сказали, что провели в Канберре «чудесный день».

Материалы по теме:
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022

Ранее сообщалось, что официальный визит британского короля Карла III в Австралию и Самоа был призван продемонстрировать, что он все еще жив. По мнению инсайдера, монарх пытается восстановить баланс сил в королевской семье.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Судане сбит самолет Ил-76. На борту могли быть россияне, среди них — главный инженер компании из ОАЭ

      Бетербиев высказался о реванше с Биволом

      Россия потеснила Британию в рейтинге стран-производителей

      В Энергодаре восстановили водоснабжение после обстрела ВСУ

      Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

      Вучич допустил свое присутствие на 80-й годовщине Победы в Москве

      Депутат подвергся критике в Европарламенте за визит в Москву

      Кассация оставила в силе решение о конфискации активов Ходорковского и Лебедева

      Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

      Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше