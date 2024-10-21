Короля Карла III внезапно осыпали оскорблениями во время выступления в парламенте

Сенатор из Австралии Торп внезапно накричала на короля Великобритании Карла III

Короля Великобритании Карла III обвинили в колонизации во время поездки в Австралию. Об этом пишет Daily Mail.

После прибытия с официальным визитом в столицу Австралии Канберру Карл III и королева Камилла отправились на прием в парламент. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и лидер оппозиции Питер Даттон выступили с приветствиями, а британский монарх произнес речь, как вдруг сенатор от штата Виктория начала акцию протеста и осыпала Карла III оскорблениями.

51-летняя Лидия Торп, одетая в традиционную накидку аборигенов из натурального меха, внезапно начала эмоционально обвинять Карла III в преступлениях против коренных народов Австралии. «Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю! Отдайте нам то, что вы у нас украли. Наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ. Вы уничтожили нашу землю. Дайте нам мирный договор. Мы хотим договор», — кричала Торп, пока сотрудники службы безопасности не увели ее из зала для приемов. Уже в дверях женщина повторяла «вы не мой король» и «к черту колонии».

До этого Торп повернулась спиной к сцене в момент исполнения гимна Австралии. Она также едва избежала ареста утром того же дня, когда с группой демонстрантов выступала у Военного мемориала, который посетила королевская чета перед прибытием в парламент.

Король и королева, сидевшие на сцене во время инцидента, не отреагировали на выходку Торп. Во время ее выступления король повернулся, чтобы поговорить с премьер-министром, а Камилла общалась с его женой. На некоторых кадрах на лицах монархов видны усмешки. Впоследствии они не стали комментировать произошедшее и сказали, что провели в Канберре «чудесный день».

Ранее сообщалось, что официальный визит британского короля Карла III в Австралию и Самоа был призван продемонстрировать, что он все еще жив. По мнению инсайдера, монарх пытается восстановить баланс сил в королевской семье.