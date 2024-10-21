Лавров раскрыл отношение России к выборам в США

Лавров: Россия следит за выборами в США

Россия следит за выборами в США и готова вести диалог с любой американской администрации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью aif.ru.

«Мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ, но только в том случае, если такой разговор будет взаимоуважительным и равноправным и будет строиться на том, чтобы слушать и слышать друг друга. Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернемся», — раскрыл глава МИД РФ.

Он отметил, что после завершения выборов новый президент США продолжит наступление на интересы России.

Ранее Лавров заявил, что специальная военная операция на Украине не может закончиться иначе как победой Москвы.