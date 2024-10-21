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03:31, 21 октября 2024Наука и техника

НАСА назвало новую дату возвращения на Землю россиянина с МКС

НАСА: корабль Crew Dragon миссии Crew-8 отстыкуется от МКС 22 октября

Фото: Joe Skipper / Reuters

Возвращение на Землю корабля Crew Dragon миссии Crew-8 с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным запланировано 22 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление НАСА.

Ожидается, что погода вблизи Флориды улучшится. Это сделает возможным приводнение корабля компании SpaceX после расстыковки с Международной космической станцией (МКС), которая запланирована на 04:05 22 октября (по московскому времени). В этом случае приводнение у Мексиканского залива недалеко от Флориды произойдет в 19:55.

Ранее корпорация SpaceX из-за неблагоприятных погодных условий у берегов Флориды вновь отложила расстыковку корабля Crew Dragon и МКС.

Стыковка корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоялась 5 марта.

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      Марина Совина
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