Расстыковку корабля Crew Dragon от МКС вновь отложили

Расстыковку корабля Crew Dragon от МКС вновь перенесли из-за погоды

Корпорация SpaceX вновь отложила расстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции (МКС). Об этом компания сообщила в соцсети X.

Расстыковку перенесли из-за неблагоприятных погодных условий у берегов Флориды, США. «Команды продолжат следить за погодными условиями для следующей доступной возможности расстыковки», — подчеркнули в SpaceX.

8 октября НАСА перенесло расстыковку от МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 с 10 на 13 октября. Тогда причиной также назвали плохие погодные условия у побережья Флориды. Корабль Crew Dragon должен вернуть с МКС экипаж миссии Crew-8. В экипаж в том числе входит космонавт госкорпорации «Роскосмос» Александр Гребенкин.

Стыковка корабля Crew Dragon с экипажем Crew-8 к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоялась 5 марта. Кроме россиянина, на борту корабля находились астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.