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13:28, 8 октября 2024Наука и техника

НАСА перенесло расстыковку от МКС корабля Crew Dragon с экипажем Crew-8

НАСА перенесло расстыковку от МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8

Фото: Chris O'Meara / AP

НАСА перенесло с 10 на 13 октября расстыковку Международной космической станции (МКС) и пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8. Об этом со ссылкой на американское космическое агентство сообщает в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

Причиной переноса расстыковки МКС и корабля Crew Dragon с экипажем Crew-8, включающем космонавта госкорпорации Александра Гребенкина, стали погодные условия возле побережья штата Флорида.

Ранее «Роскосмос» со ссылкой на НАСА сообщил, что расстыковка МКС и корабля Crew Dragon с экипажем Crew-8 из-за погодных условий перенесена с 8 на 10 октября.

Стыковка корабля Crew Dragon с экипажем Crew-8 к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоялась 5 марта. Кроме россиянина на борту корабля находились астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

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      Иван Потапов
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