Назван способ избавиться от жира на животе без похода в зал

Фитнес-тренер Нора Минно назвала способ избавиться от жира на животе без похода в зал. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала делать скручивания, ножницы, а также сетапы. Для выполнения последних нужно лечь на пол, согнув ноги в коленях, а руки вытянув вперед. Далее необходимо поднять корпус и сесть, коснуться руками стоп, а затем вернуться в исходное положение.

Следующими упражнениями были названы русские скручивания, подъем ног по очереди и планка. Минно подчеркнула, что проводить тренировку нужно три-четыре раза в неделю.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

