Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 21 октября 2024Бывший СССР

Небензя назвал последствие вторжения ВСУ в Курскую область

Небензя: перспективы урегулирования конфликта отдалились из-за вторжения ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Перспективы урегулирования конфликта отдалились. Такое последствие вторжения ВСУ в Курскую область назвал постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

«Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования», — сказал он.

По его словам, Киев показал миру свою «террористическую и агрессивную сущность», вторгнувшись на российскую территорию. Небензя также подчеркнул, что Москва предупреждала об этом многие годы.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). 10 октября стало известно, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, силы России взяли под контроль уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

      Бывшая жена Мамаева рассказала о судах с футболистом за квартиру

      Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше