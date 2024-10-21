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10:48, 21 октября 2024Бывший СССР

«Очень холодно, мы на пределе». Латиноамериканские наемники попросили об эвакуации из Часова Яра

Обороняющие Часов Яр в ДНР наемники из Латинской Америки просят эвакуации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Наемники из Латинской Америки, которых командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перекинуло для обороны Часова Яра в Донецкой народной республике, попросили об эвакуации. Их переговоры перехватили российские военные группировки войск «Юг». По их словам, среди иностранцев есть раненые, они жалуются на холод и усталость.

Наемники попросили о поддержке состава и рассказали о раненых

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из российских бойцов, ВС России перехватывают много просьб наемников об эвакуации, известно, что среди них есть раненые.

Так, наемники из Колумбии рассказали о непрекращающихся обстрелах артиллерией, минометами и ручными противотанковыми гранатометами. «Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. <...> Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный», — говорится в одном из перехваченных диалогов.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По словам иностранных венных, подразделения устали и мучаются от холода, им нужна поддержка и эвакуация.

ВС РФ уже перехватывали переговоры наемников из Латинской Америки

Ранее, 20 октября, российские военные рассказали, что перехватили разговор наемников из Колумбии. «Это похоже на чертов рой — то, что русские устроили нам здесь. Рой из FPV», — сообщил на испанском языке один из иностранцев.

По данным российских военнослужащих, переговоры из радиоперехватов осуществляют наемники из Колумбии. Однако, как утверждается, на этом участке в рядах ВСУ участвуют в боевых действиях граждане других стран Латинской Америки.

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О том, что российские военные атакуют пункты въезда в Часов Яр при помощи дронов, затрудняя логистику ВСУ, заявляли ранее украинские бойцы. Кроме того, по словам бойца 21-го отдельного мотопехотного батальона украинской армии Касьяненко, российские солдаты перебираются через канал по тросам, после чего небольшими группами проникают в буферную зону.

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      Варвара Кошечкина
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