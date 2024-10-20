ВС России перехватили переговоры наемников из Латинской Америки у Часова Яра

Российские военные перехватили переговоры испаноязычных наемников из Латинской Америки, которых перебросили в район города Часов Яр в ДНР. Об этом свидетельствует запись их разговора, оказавшаяся в распоряжении РИА Новости.

«Это похоже на чертов рой — то, что русские устроили нам здесь. Рой из FPV», — сообщил на испанском языке один из наемников.

По данным российских военнослужащих, переговоры из радиоперехватов осуществляют наемники из Колумбии. Однако, как утверждается, на этом участке в рядах ВСУ действуют также граждане других стран Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что латиноамериканские наемники, которые числятся в рядах Вооруженных сил Украины, жалуются на нелогичные приказы командиров. Наемники также посетовали, что прибывшие военные не получают никакой информации, «все идет своим чередом».

20 октября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ. Накануне координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении места дислокации иностранных наемников ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье.