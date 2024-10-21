Песков рассказал о позиции России по реформированию ООН

Песков: Россия имеет позицию по реформированию ООН, но достичь консенсуса сложно

Россия имеет свою позицию по вопросу реформирования ООН, но подобные вопросы должны решаться консенсусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет Life.

По его словам, достичь договоренности сложно, особенно сейчас, когда многие страны Совбеза ООН находятся «в раздрае».

Как отметил Песков, позиция Москвы состоит в том, чтобы расширить представительства в Совбезе ООН. По его словам, туда должны быть включены делегации Бразилии, Индии, африканских стран.

«Для этого нужно достичь этого консенсуса, это очень сложный процесс. Тем более сейчас, в нынешней ситуации, когда, мягко говоря, многие страны находятся "в раздрае" в Совбезе», — рассказал представитель Кремля.

Ранее в МИД России заявили, что необходима адаптация Совета Безопасности к современным условиям с учетом интересов большинства стран.