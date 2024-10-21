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20:17, 21 октября 2024Экономика

Продавцов сапфиров в России освободили от одной пошлины

Правительство РФ освободило экспортеров сапфиров из-под действия курсовых пошлин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правительство решило временно освободить некоторых российских производителей от действия экспортных курсовых пошлин. Текст постановления опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, от пошлин до 31 декабря 2024 года освободили продавцов чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабления затронут договоры, заключенные с 1 сентября 2024 года. Ранее для них делали исключение до 31 августа — норма распространялись на правоотношения, возникшие с 1 июня.

Кроме того, кабмин РФ освободил от действия пошлин экспортеров некоторых видов сапфиров, ручных инструментов, фосфата калия, полиамидных нитей, политетрафторэтилена и фторэластомера, оловянной руды и оловянных концентратов.

Курсовую экспортную пошлину ввели в России для поддержки рубля. Она начинает действовать с момента, когда курс доллара превышает 80 рублей. Максимальных семи процентов пошлина достигает при курсе выше 95 рублей. В последние месяцы рубль удерживается в диапазоне 90-95 рублей за доллар, и пошлина составляет 5,5 процента.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, правительство готово обсудить с бизнесом отмену курсовых пошлин, введенных в октябре прошлого года, но только при условии повышения налога на прибыль. По его словам, бизнесу не нравятся оборотные налоги, в том числе экспортная пошлина, из-за отсутствия связки с финансовым результатом. Глава Минфина подчеркнул, что в таком случае сборы с конечных результатов должны возрасти. Нынешняя ставка 20 процентов является одной из самых низких для развивающихся стран.

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      Вячеслав Агапов
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