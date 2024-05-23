Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:01, 23 мая 2024Экономика

Силуанов назвал условие отмены курсовых пошлин

Глава Минфина Силуанов увязал отмену курсовых пошлин с повышением налогов
СюжетКурс доллара:

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Правительство готово обсудить с бизнесом отмену курсовых пошлин, введенных в октябре прошлого года, но только при условии повышения налога на прибыль. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме рассказал министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, бизнесу не нравятся оборотные налоги, в том числе экспортная пошлина, размер которой зависит от курса рубля, из-за отсутствия связки с финансовым результатом. В связи с этим предприниматели предлагали пересмотреть формат.

Глава Минфина подчеркнул, что в таком случае сборы с конечных результатов должны возрасти. Нынешняя ставка 20 процентов является одной из самых низких для развивающихся стран. Так, в Аргентине и Иране действует ставка в 25 процентов.

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
Прожиточный минимум в России в 2024 году. Таблица по регионам
Прожиточный минимум в России в 2024 году.Таблица по регионам
18 марта 2024

Курсовая экспортная пошлина начинает действовать с момента, когда курс доллара превышает 80 рублей. Если он выше 95 рублей, то размер пошлины достигает максимальных семи процентов. В последние месяцы рубль удерживается в диапазоне 90-95 рублей за доллар, что предусматривает пошлину в размере 5,5 процента с объемов экспорта.

Ранее сообщалось, что правительство временно с 1 мая по 31 августа, отменило курсовую пошлину для угольных компаний. Такое решение принято для поддержки отрасли и самого экспорта, потому что с учетом текущих логистических расходов и мировых цен экспорт перестал окупать себя, а почти половина компаний оказалась убыточными.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Россиянин под видом полицейского получил деньги за освобождение обвиняемого

      Володин поинтересовался судьбой Чубайса

      Акции «Газпрома» резко упали

      Путин посетит Узбекистан

      Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше