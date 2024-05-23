Силуанов назвал условие отмены курсовых пошлин

Глава Минфина Силуанов увязал отмену курсовых пошлин с повышением налогов

Правительство готово обсудить с бизнесом отмену курсовых пошлин, введенных в октябре прошлого года, но только при условии повышения налога на прибыль. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме рассказал министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, бизнесу не нравятся оборотные налоги, в том числе экспортная пошлина, размер которой зависит от курса рубля, из-за отсутствия связки с финансовым результатом. В связи с этим предприниматели предлагали пересмотреть формат.

Глава Минфина подчеркнул, что в таком случае сборы с конечных результатов должны возрасти. Нынешняя ставка 20 процентов является одной из самых низких для развивающихся стран. Так, в Аргентине и Иране действует ставка в 25 процентов.

Курсовая экспортная пошлина начинает действовать с момента, когда курс доллара превышает 80 рублей. Если он выше 95 рублей, то размер пошлины достигает максимальных семи процентов. В последние месяцы рубль удерживается в диапазоне 90-95 рублей за доллар, что предусматривает пошлину в размере 5,5 процента с объемов экспорта.

Ранее сообщалось, что правительство временно с 1 мая по 31 августа, отменило курсовую пошлину для угольных компаний. Такое решение принято для поддержки отрасли и самого экспорта, потому что с учетом текущих логистических расходов и мировых цен экспорт перестал окупать себя, а почти половина компаний оказалась убыточными.