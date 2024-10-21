Путин наградил российских паралимпийцев-участников Игр в Париже

Владимир Путин наградил российских паралимпийцев-участников Игр-2024 в Париже

Президент России Владимир Путин наградил спортсменов, представлявших страну на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства отметил победителей и призеров соревнований. Девять спортсменов удостоены ордена Почета, восемь — ордена Дружбы, еще 22 получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степеней.

Ранее трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин назвал единственный негативный момент на Играх 2024 года в Париже в отношении россиян. По его словам, спортсменам не вручили традиционные подарки.

На Паралимпиаду в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они завоевали 64 награды, из них 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.