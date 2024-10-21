Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
4:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тюмень
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|15-й тур
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|10-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
16:26, 21 октября 2024Спорт

Путин наградил российских паралимпийцев-участников Игр в Париже

Владимир Путин наградил российских паралимпийцев-участников Игр-2024 в Париже

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил спортсменов, представлявших страну на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства отметил победителей и призеров соревнований. Девять спортсменов удостоены ордена Почета, восемь — ордена Дружбы, еще 22 получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степеней.

Ранее трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин назвал единственный негативный момент на Играх 2024 года в Париже в отношении россиян. По его словам, спортсменам не вручили традиционные подарки.

На Паралимпиаду в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они завоевали 64 награды, из них 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об атаке на Курскую область

      Появились подробности о бросившей новорожденного в туалете аэропорта россиянке

      Раскрыты детали раздела имущества Шнурова с бывшей женой

      Мирные жители пострадали при атаках ВСУ на российский регион

      Компания группы «Би-2» в России ушла в минус на миллионы рублей

      На Украине предрекли неизбежное обезлюдение страны

      Российский старшеклассник выломал дверь в школе и попал на видео

      Диетолог назвала полезные свойства винограда

      У болезни Альцгеймера обнаружили две фазы

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше