Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тюмень
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|15-й тур
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|10-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
11:50, 21 октября 2024Спорт

Российская теннисистка назвала обыгравшую ее в финале турнира WTA соотечественницу сучкой

Россиянка Андреева назвала обыгравшую ее в финале турнира WTA Касаткину сучкой
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Florence Lo / Reuters

Россиянка Мирра Андреева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировала на поражение от соотечественницы Дарьи Касаткиной в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Она назвала соперницу сучкой и поздравила ее. «Ты однозначно показала отличный теннис», — добавила Андреева. Она также извинилась перед своим тренером Кончитой Мартинес.

Касаткина отреагировала на пост Андреевой в комментариях. «Сучка оценила это», — написала теннисистка, добавив смеющийся смайлик, а также эмодзи в виде среднего пальца и сердечка.

Финал турнира WTA в Нинбо прошел 20 октября. Встреча завершилась победой Касаткиной со счетом 6:0, 4:6, 6:4.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Основные силы американских наемников вывели из Курской области в первую неделю боев. Это объяснили «провалом блицкрига»

      Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на российском автомобиле

      41-летняя российская актриса показала фото в бикини

      Пожилые россиянки пообщались с мошенниками и лишились квартир

      Оставивший новорожденного в лесу россиянин предстанет перед судом за расправу

      В Кремле оценили привлекательность идеологии президента Молдавии

      Армия России атаковала объекты украинской энергетики и аэродромы ВСУ

      Воевавшему за ВСУ наемнику из США вынесли заочный приговор

      В России отреагировали на озвученную Трампом угрозу нанести удар по Москве

      Россиянин в 72 года решил отправиться на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше