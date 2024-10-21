Российская теннисистка назвала обыгравшую ее в финале турнира WTA соотечественницу сучкой

Россиянка Андреева назвала обыгравшую ее в финале турнира WTA Касаткину сучкой

Россиянка Мирра Андреева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировала на поражение от соотечественницы Дарьи Касаткиной в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Она назвала соперницу сучкой и поздравила ее. «Ты однозначно показала отличный теннис», — добавила Андреева. Она также извинилась перед своим тренером Кончитой Мартинес.

Касаткина отреагировала на пост Андреевой в комментариях. «Сучка оценила это», — написала теннисистка, добавив смеющийся смайлик, а также эмодзи в виде среднего пальца и сердечка.

Финал турнира WTA в Нинбо прошел 20 октября. Встреча завершилась победой Касаткиной со счетом 6:0, 4:6, 6:4.