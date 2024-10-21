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18:44, 21 октября 2024Из жизни

Самое опасное животное Британии едва не убило женщину рогами

В Британии шотландская высокогорная корова подняла женщину на рога

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

В Великобритании корова напала на туристку и едва не убила ее. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя Ланетт Уилтшир отправилась в небольшую поездку в парк Cobham Wood в графстве Кент вместе с пожилой матерью, сестрой и зятем. Они шли по тропинке вдоль пастбища, когда заметили небольшое стадо шотландских высокогорных коров с крупными и острыми рогами. Семья подошла ближе, чтобы разглядеть животных. В этот момент одна из коров пошла в их сторону. Уилтшир хотела развернуться и пойти в обратном направлении, но сестра убедила ее, что коровы безобидны и их не оставили бы бродить так близко к дорожкам для посетителей, если бы они представляли опасность для людей.

Однако корова не остановилась и продолжила приближаться к Уилтшир. Когда женщина поняла, что животное направляется именно к ней, она решила остаться на месте, а не убегать — Уилтшир сочла, что бегство может спровоцировать агрессию. Корова подошла вплотную к туристке, опустила голову к земле, а затем подняла ее на рога. По словам Уилтшир, рог проткнул ее брюки и белье, а затем она подлетела в воздух. После этого она сумела быстро встать и отойти в сторону, животное потеряло к ней интерес.

Уилтшир считает, что триггером для нападения стала ее красная губная помада. Инцидент шокировал ее, она получила огромные болезненные гематомы от удара рогом. По словам пострадавшей, окажись на ее месте пожилая мать, она не пережила бы столкновения. Уилтшир считает, что в парке должны установить ограждения, чтобы предотвратить подобные атаки.

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Коровы считаются одними из самых опасных животных в Великобритании. Каждый год о нападениях сообщают от трех до четырех тысяч человек. С 2018 года более 30 нападений коров привели к летальным исходам. Эксперты полагают, что эти цифры будут расти, и призывают к дополнительным мерам по защите населения от агрессивного скота.

Ранее сообщалось, что в Британии коровы насмерть затоптали женщину, выгуливавшую собаку. Перед трагическим инцидентом она снимала их на камеру.

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      Антонина Черташ
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