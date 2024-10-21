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11:56, 21 октября 2024Экономика

Слоган «Я русский» на товарах попросили запретить

Движение «Зов народа» попросило запретить слоган «Я русский» на товарах

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Общественное движение «Зов народа» попросило Госдуму запретить использование названий наций на товарах. В том числе это касается слогана «Я русский». Об этом сообщает РИА Новости.

Депутатов попросили разработать соответствующий законопроект. Участники движения указали, что использование слогана «Я русский» на контрацептивах, спиртных напитках, средствах женской гигиены и эротических игрушках наносит вред национальной идентичности и порождает негативные ассоциации.

В середине октября певец Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Я русский». Артист объяснил, что это нужно для защиты его репутации.

Против появления такого бренда выступили «Ветераны России». Эксплуатацию понятия «Я русский» в целях извлечения прибыли сочли противоречащей «глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа».

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      Платон Щукин
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