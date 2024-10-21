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19:43, 21 октября 2024Наука и техника

Samsung выпустила свой самый дорогой складной смартфон

Samsung анонсировала свой самый дорогой складной смартфон Galaxy

Изображение: Samsung

Корейская корпорация Samsung выпустила складной смартфон Galaxy Z Fold Special Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

Анонс рекордно тонкого и дорогого устройства летом предсказывали инсайдеры, однако девайс фигурировал в отчетах под названием Galaxy Z Fold 6 Slim. Новый аппарат Z Fold Special Edition считается самым дорогим раскладным смартфоном Samsung на данный момент. Его оценили в 2,789 миллиона вон, или около 195 тысяч рублей.

Устройство также имеет сверхтонкий корпус, толщина которого составляет 10,6 миллиметра, вес — 236 граммов. Таким образом, он на 1,5 миллиметра тоньше и на 3 грамма легче Galaxy Z Fold 6. Телефон получил процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти.

Galaxy Z Fold Special Edition имеет увеличенные до 8 дюймов основной и до 6,5 дюйма внутренний дисплеи. На задней панели гаджета расположена тройная камера с объективами разрешением 200, 12 и 10 мегапикселей. Она поддерживает съемку 8К-видео с частотой 30 кадров в секунду. Также смартфон получил батарею емкостью 4400 миллиампер-часов.

Продажи нового флагмана стартуют 25 октября. Пока что аппарат будут продавать только в Южной Корее.

В начале октября Samsung признала устаревшим складной смартфон Galaxy Z Fold 2. На момент релиза — осенью 2020 года — аппарат оценивали в 180 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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