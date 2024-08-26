Samsung выпустит самый дорогой складной смартфон

The Chosun Daily: Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim оценят в 2100 долларов

Корпорация Samsung запланировала выпуск нового складного смартфона. Об этом сообщает корейская газета The Chosun Daily.

Источники медиа рассказали, что устройство под названием Galaxy Z Fold 6 Slim аносируют 25 сентября. Сперва аппарат якобы будут продавать только в Южной Корее, глобальный запуск состоится после выставки MWC, которая состоится в феврале 2025 года.

Инсайдер отметили, что Samsung готовит самый продвинутый и дорогой складной девайс на рынке. Согласно отчету, его оценят минимум в 2100 долларов (почти 200 тысяч рублей). При этом гаджет окажется самым тонким смартфоном корейского бренда — толщина его корпуса составит до 10 миллиметров. Для сравнения, актуальный Samsung Galaxy Z Fold 6 имеет толщину 12,1 миллиметра.

В материале говорится, что новый телефон получит 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,5-дюймовый внешний экран. Также он лишится стилуса, который есть у Galaxy Z Fold 6. По словам специалистов, инженеры Samsung пришли к такому решению, чтобы снизить толщину корпуса.

В конце августа о планах Samsung выпустить складной смартфон Galaxy Z Fold 6 Slim сообщили источники издания The Elec. По их информации, телефон получит титановый корпус.

Ранее инсайдер Йогеш Брар заявил, что Samsung переименует линейку флагманских смартфонов, вернувшись к старому названию — Galaxy Note. Фирма не выпускала флагманы серии Note с 2022 года.