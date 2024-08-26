Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 26 августа 2024Наука и техника

Samsung выпустит самый дорогой складной смартфон

The Chosun Daily: Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim оценят в 2100 долларов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung запланировала выпуск нового складного смартфона. Об этом сообщает корейская газета The Chosun Daily.

Источники медиа рассказали, что устройство под названием Galaxy Z Fold 6 Slim аносируют 25 сентября. Сперва аппарат якобы будут продавать только в Южной Корее, глобальный запуск состоится после выставки MWC, которая состоится в феврале 2025 года.

Инсайдер отметили, что Samsung готовит самый продвинутый и дорогой складной девайс на рынке. Согласно отчету, его оценят минимум в 2100 долларов (почти 200 тысяч рублей). При этом гаджет окажется самым тонким смартфоном корейского бренда — толщина его корпуса составит до 10 миллиметров. Для сравнения, актуальный Samsung Galaxy Z Fold 6 имеет толщину 12,1 миллиметра.

В материале говорится, что новый телефон получит 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,5-дюймовый внешний экран. Также он лишится стилуса, который есть у Galaxy Z Fold 6. По словам специалистов, инженеры Samsung пришли к такому решению, чтобы снизить толщину корпуса.

В конце августа о планах Samsung выпустить складной смартфон Galaxy Z Fold 6 Slim сообщили источники издания The Elec. По их информации, телефон получит титановый корпус.

Ранее инсайдер Йогеш Брар заявил, что Samsung переименует линейку флагманских смартфонов, вернувшись к старому названию — Galaxy Note. Фирма не выпускала флагманы серии Note с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил действия ВСУ в Курской области. Зачем Киев решился на вторжение и какие условия не готов рассмотреть?

      В Германии спрогнозировали провал ВСУ

      Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

      Приглашенная на свадьбу сестры девушка услышала просьбу невесты и решила не приходить

      Экономист спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени

      В Израиле раскрыли число сбитых самолетами ЦАХАЛ снарядов «Хезболлы»

      Россиянин побывал в Пакистане и рассказал о трудностях из-за закрытой одежды для женщин

      Сын порномодели рассказал о съемках эротического контента для матери

      Экс-премьер допустил переговоры России и США по Украине

      В Африке раскрыли ожидания от России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше