Стало известно о стремительном снижении эффективности антибиотиков

Bild: эффективность антибиотиков стремительно снижается

Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков. Об этом написало издание Bild.

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — сообщил президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц.

Так, издание приводит две основные причины снижения эффективности антибиотиков: возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок и потребление большого количества самих антибиотиков даже для лечения обычных респираторных заболеваний. Препараты назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости, сказано в статье.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал россиянам распространенную ошибку при приеме антибиотиков. Он заявил, что при приеме антибиотиков не следует включать в рацион продукты, богатые кальцием.

В свою очередь, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко назвала неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков без назначения врача основными ошибками при лечении простуды.