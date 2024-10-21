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08:32, 21 октября 2024Наука и техника

Стало известно о стремительном снижении эффективности антибиотиков

Bild: эффективность антибиотиков стремительно снижается

Фото: Laurynas Me / Unsplash

Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков. Об этом написало издание Bild.

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — сообщил президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц.

Так, издание приводит две основные причины снижения эффективности антибиотиков: возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок и потребление большого количества самих антибиотиков даже для лечения обычных респираторных заболеваний. Препараты назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости, сказано в статье.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал россиянам распространенную ошибку при приеме антибиотиков. Он заявил, что при приеме антибиотиков не следует включать в рацион продукты, богатые кальцием.

В свою очередь, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко назвала неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков без назначения врача основными ошибками при лечении простуды.

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      Марина Совина
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