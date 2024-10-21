Стало известно о желании допустить российских фигуристов к турнирам в олимпийском сезоне

ISU может допустить российских фигуристов к турнирам в олимпийском сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских фигуристов к участию в турнирах в олимпийском сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации агентства, ISU принципиально готово к такому сценарию. «Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Белоруссии в олимпийском сезоне действительно может произойти», — отмечается в материале.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сделал заявление о допуске россиян на международные турниры. Он заявил, что ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.