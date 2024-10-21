Суд оставил под стражей обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову

Суд в Москве продлил содержание под стражей журналистки Кеворковой до 6 декабря

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для журналистки Надежды Кеворковой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Женщина пробудет в СИЗО до 6 декабря.

Кеворкова была арестована 7 мая. Ей вменяется часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ из-за постов в Telegram-канале. Сама женщина не признает вину.

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма.