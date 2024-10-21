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20:26, 21 октября 2024Спорт

Тарасова одной фразой оценила желание допустить российских фигуристов в олимпийском сезоне

Тарасова: не сомневаюсь в допуске российских фигуристов в олимпийском сезоне

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских фигуристов к участию в турнирах в олимпийском сезоне. Ее слова приводит Sport24.

Специалист фразой: «В этом нет никаких сомнений», — отреагировала на информацию. Она посчитала, что россияне готовы к выступлениям.

Ранее стало известно, что ISU принципиально готово к возвращению россиян. «Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Белоруссии в олимпийском сезоне действительно может произойти», — отмечалось в материале.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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