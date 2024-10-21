Трехкратный обладатель Кубка Стэнли назвал преимущество России над США

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов назвал преимущество России над США. Его слова приводит Sports.
Специалист заявил, что Россия — более безопасное и экономически интересное государство, нежели то, что происходит в Америке. «При работе здесь приходит понимание, что времена меняются к лучшему, несмотря на все сложности», — подчеркнул он.
Ларионов выступал за разные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1989-го по 2004-й. Он трижды выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс».
Ранее защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков сравнил Россию и Северную Америку. Хоккеист заявил, что у американцев и россиян разный менталитет.