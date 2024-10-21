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19:22, 21 октября 2024Спорт

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли назвал преимущество России над США

Тренер Ларионов заявил, что Россия — более безопасное государство, чем США

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов назвал преимущество России над США. Его слова приводит Sports.

Специалист заявил, что Россия — более безопасное и экономически интересное государство, нежели то, что происходит в Америке. «При работе здесь приходит понимание, что времена меняются к лучшему, несмотря на все сложности», — подчеркнул он.

Ларионов выступал за разные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1989-го по 2004-й. Он трижды выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс».

Ранее защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков сравнил Россию и Северную Америку. Хоккеист заявил, что у американцев и россиян разный менталитет.

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      Анастасия Борисова
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