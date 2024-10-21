ЦАХАЛ назвала число выпущенных по Израилю снарядов

ЦАХАЛ: Ливан выпустил по территории Израиля около 200 снарядов

Ливанское движение «Хезболла» в воскресенье, 20 октября, выпустило около 200 снарядов по территории Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 23:00 (совпадает с московским временем), около 200 снарядов, выпущенных террористической организацией “Хезболла”, сегодня (воскресенье, 20 октября) пересекли границу Ливана с Израилем», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ливанское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов в сторону страны. Отмечается, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

Позднее истребители ВВС Израиля нанесли удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута. В результате атаки произошла серия мощных взрывов, в небо начали подниматься клубы черного дыма.

