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17:04, 21 октября 2024Путешествия

Туристка посетила Северную Корею больше 30 раз и развеяла миф о стране

Daily Mail: туристка развеяла миф о труднодоступности Северной Кореи

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Туристка, которая посетила Северную Корею больше 30 раз, развеяла миф о труднодоступности этой страны. Своим мнением она поделилась с изданием Daily Mail.

Путешественница из Великобритании Зои Стивенс побывала в одной из самых закрытых стран мира в качестве туристки и гида. Она объездила все провинции страны, кроме одной, и многие города.

По ее словам, попасть в Северную Корею совсем не так трудно, как многие думают. «Я просто загуглила "Тур по Северной Корее" и забронировала поездку, — рассказала она. — Даже визу получить легко — вы заполняете простую форму, платите сбор и отправляете копию своего паспорта. Все остальное делается за вас».

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Стивенс отметила, что самое лучшее в этой стране — гостеприимный и оптимистичный народ. «Люди любят веселиться, выпивать и отпускать грязные шутки. В то же время они очень серьезно относятся к своей работе, невероятно хорошо образованы и много знают о мире», — заключила путешественница.

В декабре 2024 года Северная Корея планирует открыть границы для иностранных гостей. Сначала туризм возобновят в городе Самджиен на северо-востоке, а затем, возможно, и в остальной части страны.

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      Мария Борисова
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