В Грузии заявили об исчерпании Западом ресурса по введению санкций

Иванишвили заявил, что Запад исчерпал санкционный ресурс против Грузии

Основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что Запад исчерпал санкционный ресурс против Грузии.

По его мнению, наложенные на страну рестрикции не сработали и оказали обратный эффект. Введения новых ограничений политик не ожидает.

«Я считаю: все, что они могли сделать, уже сделали, они исчерпали, это не сработало», — подчеркнул Иванишвили.

Ранее член парламентского большинства Гиви Миканадзе заявил, что санкции Госдепартамента США в отношении высокопоставленных лиц в Грузии перед выборами в парламент республики 26 октября являются вмешательством в выборы.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал нападением на страну санкции Соединенных Штатов в отношении чиновников МВД республики. При этом он подчеркнул, что их отмена является условием перезагрузки отношений с Вашингтоном.

