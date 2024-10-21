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21:50, 21 октября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили об исчерпании Западом ресурса по введению санкций

Иванишвили заявил, что Запад исчерпал санкционный ресурс против Грузии

Фото: Unsplash.com

Основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что Запад исчерпал санкционный ресурс против Грузии.

По его мнению, наложенные на страну рестрикции не сработали и оказали обратный эффект. Введения новых ограничений политик не ожидает.

«Я считаю: все, что они могли сделать, уже сделали, они исчерпали, это не сработало», — подчеркнул Иванишвили.

Ранее член парламентского большинства Гиви Миканадзе заявил, что санкции Госдепартамента США в отношении высокопоставленных лиц в Грузии перед выборами в парламент республики 26 октября являются вмешательством в выборы.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал нападением на страну санкции Соединенных Штатов в отношении чиновников МВД республики. При этом он подчеркнул, что их отмена является условием перезагрузки отношений с Вашингтоном.

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      Марина Совина
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