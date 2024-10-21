В МИД ответили на сообщения об обмене территорий на гарантии безопасности Киева

МИД: регионы РФ не могут быть предметом торга на переговорах с Киевом

Регионы, вернувшиеся в состав России, не могут быть предметом торга на переговорах с Киевом. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, цитирует РИА Новости.

«Их территория, а главное, проживающие на ней люди не могут быть предметом торга. Они сделали свой выбор на референдуме и навсегда вернулись в состав России», — сказал он, отвечая на сообщения о том, что получение Украиной гарантий безопасности в обмен на территории может стать основой для переговорного процесса.

По его словам, базой для переговоров должна стать задача устранения причин украинского кризиса. Речь идет о расширении НАТО, нарушении прав и свобод человека на Украине, а также нарушении Западом принципа неделимости безопасности, уточнил Полищук.

Ранее газета Corriere della Sera писала о готовности Владимира Зеленского прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ. Условием для этого называлось получение гарантий безопасности от западных стран. Позднее украинские власти опровергли указанную информацию.