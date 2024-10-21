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09:18, 21 октября 2024Бывший СССР

В МИД России оценили слова Киева о возможной остановке боевых действий

МИД: слова Киева о возможной остановке боевых действий связаны с выборами в США

Фото: Reuters

Слова Украины о возможной остановке боевых действий связаны с желанием повлиять на выборы президента в США. Их оценил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, цитирует его РИА Новости.

«Заявления Киева однозначно направлены на то, чтобы повлиять на американскую президентскую кампанию в выгодном ему ключе», — заявил он.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть запасной план. По его словам, Украина будет ждать перемены политики Вашингтона после президентских выборов. Он также напомнил, что главным донором помощи Киеву является США.

18 октября Зеленский заявил, что Киев рассматривает три сценария развития конфликта после выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

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      Кристина Есикова
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