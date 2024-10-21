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15:53, 21 октября 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России заявило об уничтожении дрона ВСУ в Курской области
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Курской области. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 15:00 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом очередной беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по объектам на российской территории. Информация о районе уничтожения летательного аппарата и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Еще одну воздушную атаку ВСУ на Курскую область при помощи беспилотников средства ПВО пресекли около 10:40 утра.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник, 21 октября, Украина запустила по российской территории 18 дронов. Как отчитались в ведомстве, 11 летательных аппаратов уничтожили в Ростовской области, 4 — в Брянской, 2 — в Курской и 1 — в Орловской.

ЖЗЛ
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