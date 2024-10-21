Весивший 17 килограммов кот Крошик похвастался новыми успехами в похудении

Кот Крошик из Перми похудел почти на три килограмма

Кот Крошик из Перми, весивший 17 килограммов, продолжает делать успехи в похудении. Об этом сообщает Telegram-канал центра ветеринарной реабилитации DogMas.

Крошику удалось похудеть почти на три килограмма, похвастались сотрудники центра. На последнем взвешивании оказалось, что кот весит уже 14,2 килограмма. Чтобы сбросить вес, Крошик выполняет различные физические упражнения для восстановления мышечной массы, а также находится на дробном кормлении.

Ранее сообщалось, что худеющий кот впервые запрыгнул на пуфик. «Крошик очень старается и мечтает наконец избавиться от оков лишнего веса, чтобы спокойно передвигаться», — рассказали в приюте.

Кот жил в подвале одной из больниц Перми. Неравнодушные сотрудники подкармливали его хлебными сухарями, супом, «Вискасом» и мясом, из-за чего животное располнело до 17 килограммов. Из-за лишнего веса Крошик не мог ходить. Его спасли волонтеры.

