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14:24, 22 октября 2024Спорт

Бывшая российская фигуристка показала тренировку в США

Бывшая российская фигуристка Самоделкина показала тренировку в США
Софья Самоделкина

Софья Самоделкина. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, показала, как тренируется в США. Фрагмент занятия она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Самоделкина продемонстрировала на видео вращение в заклоне. 17-летняя фигуристка уехала в США на стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну. Перед этим она покинула академию «Ангелы Плющенко».

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Самоделкиной представлять Казахстан в мае этого года. Она дебютировала за новую сборную в июле.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.

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