Бывшая российская фигуристка дебютировала за Казахстан

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина дебютировала за Казахстан

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина дебютировала за Казахстан. Трансляция турнира ведется на YouTube-канале SportBox.kz.

В короткой программе на чемпионате Казахстана спортсменка исполнила двойной аксель и тройной флип, но упала с тройного лутца, из-за чего осталась без обязательного каскада. Судьи оценили ее прокат на 51,23 балла.

17-летняя Самоделкина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Федерация фигурного катания на коньках России разрешила ей представлять Казахстан в мае 2024-го.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.