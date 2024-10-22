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14:52, 22 октября 2024Наука и техника

На Восточный прибыли 53 спутника

«Роскосмос»: на Восточный прибыли 53 малых спутника для запуска с «Ионосферой-М»

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

Малые спутники, которые запустят с аппаратами «Ионосфера-М», прибыли на космодром Восточный. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«На Восточный прибыли 53 малых спутника для попутного запуска с двумя аппаратами "Ионосфера-М"», — говорится в сообщении.

Сейчас космические аппараты проходят электрические испытания. Проверки продлятся до 26 октября. После этого 53 спутника интегрируют в состав космической головной части с аппаратами «Ионосфера-М» № 1, № 2 и разгонным блоком «Фрегат». Старт ракеты «Союз-2.1б» состоится в ноябре.

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Ранее в октябре стало известно, что российская компания «Спутникс» запустит 28 космических аппаратов осенью. Спутники отправятся в космос в качестве полезной нагрузки вместе с «Ионосферой-М» № 1 и № 2.

В сентябре «Роскосмос» сообщил о доставке спутников «Ионосфера-М» на космодром Восточный. Созданные в интересах Российской академии наук и Росгидромета, аппараты предназначены для изучения антропогенных и природных факторов, влияющих на ионосферу Земли.

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      Даниил Иринин
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