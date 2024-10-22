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18:41, 22 октября 2024Экономика

Путин отметил разницу в российской и китайской статистике

Путин: в январе-августе товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Товарооборот России и Китая продолжает расти, несмотря на негативное внешнее воздействие. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что в январе-августе товарооборот двух государств вырос на 4,5 процента. При этом он уточнил, что российская и китайская статистика немного отличаются.

«Но в целом позитивная тенденция сохраняется», — подчеркнул президент.

Кроме того, было отмечено, что договоренности, которых удалось добиться во время майских переговоров в Пекине, а также саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно осуществляются. Речь идет о совместных проектах в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте и сельском хозяйстве.

Ранее Путин назвал образцовыми отношения Москвы и Пекина. По его мнению, сотрудничество двух стран «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер».

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин констатировал, что беспрецедентный и уникальный характер, который приобрели отношения Россия и Китая за минувшие десять лет.

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      Кирилл Луцюк
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