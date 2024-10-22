Раскрыты самые большие заблуждения россиян о других странах

22 процента россиян уверены в идеальном знании английского жителями Европы

Почти половина (41 процент) россиян считает, что самостоятельные путешествия дешевле организованных туров, хотя часто туркомпании за счет объемов могут предложить более выгодные условия. Самые большие заблуждения туристов о других странах раскрыл сервис «Купибилет», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным исследования, каждый пятый россиянин (22 процента) уверен, что во всех странах Европы идеально знают английский язык. На самом деле уровень владения языком зависит от возраста, образования и страны. Так, в Швеции, Нидерландах и Норвегии люди говорят на английском лучше, чем жители Италии, Испании, Франции, Польши и Румынии.

Еще один устоявшийся стереотип — убежденность в том, что на Мальдивах всегда тепло и нет сезона дождей (так думают 19 процентов россиян). Еще 15 процентов респондентов отметили, что кенгуру и коалу в Австралии можно встретить прямо на улице, хотя в больших городах это редкость.

Тем временем 14 процентов участников опроса уверены, что Париж — самый чистый европейский город, но, как и любой крупный мегаполис, французская столица сталкивается с проблемой загрязнения улиц.

Ранее туристка, которая посетила Северную Корею больше 30 раз, развеяла распространенный миф о стране. По ее словам, попасть туда совсем не так сложно, как многие думают.