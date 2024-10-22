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08:40, 22 октября 2024Бывший СССР

В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным сила Украины части Херсонской области. Об этом сообщил подчиненный Киеву глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, какой именно объект получил повреждения.

Ранее Херсон оказался обесточен после взрывов. Глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что обесточен весь город.

До этого в Херсонской области также заявили о повреждении критического объекта. О каком объекте шла речь, не уточнялось.

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      Илья Таксюр
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