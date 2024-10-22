Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры

Стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным сила Украины части Херсонской области. Об этом сообщил подчиненный Киеву глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, какой именно объект получил повреждения.

Ранее Херсон оказался обесточен после взрывов. Глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что обесточен весь город.

До этого в Херсонской области также заявили о повреждении критического объекта. О каком объекте шла речь, не уточнялось.