На 60-м году жизни умер известный российский телеведущий Андрей Егоршев

На 60-м году жизни умер известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев. Об этом в соцсетях сообщила его жена Мария, не раскрыв причины смерти мужа.

Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить... Спасибо, что ты был в моей жизни Мария жена Андрея Егоршева

Журналиста не стало в субботу, 19 октября. Известно, что в последние годы он жил в Ламеция-Терме, Италия.

Егоршев был одним из сооснователей жанра «обзор прессы» и успел поработать на главных российских каналах

Егоршев окончил факультет журналистики МГУ в 1993 году. Он работал на Первом канале, где с 1992 по 1999 годы вел передачу «Пресс-экспресс», а с 1999 по 2000 годы сотрудничал с программой «Неделя» на ТВЦ. В 2003-2004 годах вел программу «Обозреватель» на НТВ, а затем, в 2006-2009 годах, пресс-обзор на канале «Вести». Его называли одним из «отцов» жанра «обзор прессы».

Кроме того, в 2000-х годах Егоршев работал ведущим на радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Также преподавал в одном из российских вузов. С 2015 года занимался преимущественно предпринимательством.

Коллеги посвятили журналисту прощальные посты

С Егоршевым в своих соцсетях попрощался телеведущий Андрей Туманов. В своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он написал: «Прощай, Андрей! С тобой всегда было легко и весело. На экране и в жизни».

Журналистка Олеся Бондарева, которая работала вместе с Егоршевым на телевидении, призналась, что планировала встретиться с бывшим коллегой, но так и не смогла. «Не так давно мы начали переписываться в соцсети. И была мысль — увидеться. Как жаль, что не успели. Могло быть совсем все иначе. Андрей был ярким. Добрым. Талантливым. Человечным. Мирным. Нездоровым. Очень живым», — поделилась она. В комментариях под публикацией, отвечая на вопрос одного из пользователей, Бондаренко уточнила, что незадолго до смерти Егоршев сломал ногу, был в гипсе. «Возможно, тромб образовался, но это я уже предполагаю, — написала она.