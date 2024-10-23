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18:11, 23 октября 2024Культура

Адвокат раскрыл подробности потасовки с участием Гуфа

Адвокат Жорин: обвинивший Гуфа в нападении мужчина обслуживал их банкет в бане

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом раскрыл подробности потасовки с участием рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, в Подмосковье. По его словам, в этой истории «все не так, как сообщает "загадочный потерпевший"».

«Как пояснил мне мой подзащитный, заявивший на Гуфа, изначально ["потерпевший"] обслуживал их компанию и все это время позиционировал себя в качестве администратора», — сообщил Жорин.

По словам адвоката, рэпер не приставал к девушке, которая якобы является сестрой второго участника конфликта. Долматов, уверяет Жорин, впервые увидел ее на улице.

Конфликт изначально начался с Михаилом, который представлял администрацию бани и все это время, пока компания отдыхала, общался с ними, а спор возник после того, как "потерпевший" стал навязывать свое общение и снимать компанию на видео

Сергей Жоринадвокат

Также адвокат опроверг информацию о том, что Гуф и его друзья якобы употребляли запрещенные вещества во время отдыха в бане.

Долматов был задержан в подмосковной Апрелевке за драку утром 23 октября. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой рэпер хотел познакомиться. Однако защита исполнителя опровергла эту версию событий. По другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой компанией банного комплекса.

Также сообщалось, что Долматову грозит уголовное дело по статье о хранении наркотиков. Сотрудники комплекса, в котором музыкант отдыхал с друзьями, заявили, что он употреблял запрещенные вещества и предлагал их администратору заведения.

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      Анастасия Волова
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