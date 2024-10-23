Белоусов рассказал о создании оружия с учетом изучения трофеев

Белоусов: выявленные уязвимости трофеев учитывают при создании нового оружия

Российские специалисты учитывают выявленные уязвимости трофейной техники НАТО при создании нового оружия. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Белоусов подчеркнул, что системное изучение трофейной техники западного производства продолжится. «Выявляем ее уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения», — рассказал министр.

Ранее представитель консорциума KNDS сообщил, что предприятие не обеспокоено захватом танка Leopard 2A6 в зоне спецоперации и дальнейшим изучением машины в России. При этом он отметил, что российские специалисты смогут «что-то выяснить» в ходе исследования конструкции танка.

В августе стало известно, что специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» изучают конструкцию захваченных Вооруженными силами России в ходе спецоперации трофеев для вырабатывания мер противодействия оружию западного производства.