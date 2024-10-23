Кафельников назвал испанца Берасатеги самым сложным соперником в карьере

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников назвал самого сложного соперника в карьере. Об этом он высказался на канале «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.

По словам экс-спортсмена, это испанец Альберто Берасатеги. «Я у него даже ни одного сета не мог выиграть. Да, возможно, если бы мы играли где-нибудь в зале, либо на харде, я бы, может быть, как-то проявил себя. Но, к сожалению, мы только играли на грунте четыре раза», — заявил Кафельников.

Ранее Кафельников заявил о деградации российского тенниса. «Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин», — отметил он.

Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Помимо олимпийского золота, он выиграл два турнира Большого шлема в одиночном разряде и четыре — в парном.